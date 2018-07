Buntes Programm bei den Afrika Tagen 2018 auf der Wiener Donauinsel

Von 10. bis 27. August herrscht auf der Wiener Donauinsel wieder afrikanischer Esprit. Die Besucher erwartet tolle Musik, viel Tanz, internationale Künstler und ein bunter Basar.

Das Line-up der Afrika Tage bringt in diesem Jahr viele tolle Künstler auf die Bühne und garantiert ein aufregendes Festival. Zu den diesjährigen Headlinern zählen Alborosie & Shengen Clan, Inner Circle, Manu Dibango, Ky-Mani Marley, Jahxoustix, Jamaram und Sona Jobarteh.

Afrika Tage auf der Wiener Donauinsel

In diesem Jahr gibt es außerdem eine neue Ticket-Regelung: Ein Tages-Ticket (gültig bis 24.00 Uhr) kostet an der Tageskassa (bis 17.00 Uhr) € 8,00. An der Abendkassa (ab 17.00 Uhr) gelten danach höhere Preise: dienstags € 12,0, mittwochs bis sonntags € 20,00. An den Charity-Days am Montag ist der Eintritt frei. Auch Kinder bis 13 Jahre zahlen keinen Eintritt.