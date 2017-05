93-Jährige stürzt mit Rollstuhl über Rolltreppe in U3-Station Wien-Mitte

Die 93-Jährige stürzte mit ihrem Rollstuhl über eine Rolltreppe. - © DAPD (Sujet)

Kurz nach 13 Uhr verletzte sich am Freitag eine 93-jährige Frau bei einem Sturz mit ihrem Rollstuhl über die Rolltreppe in der U3-Station Wien-Mitte. Die Rettung stabilisierte das Unfallopfer und lieferte es mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen in ein Spital ein.