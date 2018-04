91-Jährige tot in Wien-Penzing aufgefunden: Verdächtiger festgenommen

Ein Tatverdächtiger wurde von der Polizei festgenommen. - © APA (Sujet)

Am 24. Jänner 2018 wurde eine 91-Jährige tot in ihrer Wohnung in Wien-Penzing aufgefunden. Die Wohnung des Opfers war zudem durchwühlt. Die Polizei nahm nun am Dienstag einen Tatverdächtigen fest, der 20-Jährige zeigt sich zu den Vorwürfen nicht geständig.