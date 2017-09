In einer Wohnung in Wien-Favoriten wurde eine 89-jährige Frau tot aufgefunden. - © APA (Sujet)

In Wien-Favoriten wurde bereits am 11. August eine 89-jährige Frau tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Die Obduktion ergab nun, dass der Tod offensichtlich durch Fremdverschulden eingetreten war.