65-Jährige in Wien-Favoriten getötet – Sohn zu Vater: “Habe etwas Schlimmes getan”

Eine 65-jährige Frau wurde vermutlich von ihrem Sohn in Wien-Favoriten getötet. - © APA

Am Dienstagmorgen rief ein 25-Jähriger seinen nicht im gemeinsamen Haushalt lebenden Vater an und erzählte ihm, dass er “etwas Schlimmes getan hätte”. Als die WEGA eintraf, sprang der Tatverdächtige aus dem Fenster. Seine Mutter wurde tot in der Wohnung in Wien-Favoriten aufgefunden.