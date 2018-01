22-Jähriger wegen Geldstrafen am Wiener Praterstern festgenommen: Schlag gegen Polizisten und Fluchtversuch

Am 18. Jänner um 11.45 Uhr kontrollierten Polizisten am Wiener Praterstern einen 22-Jähriger. Bei der Personenkontrolle stellte sich heraus, dass der Mann offene Geldstrafen hatte.Bei der darauffolgenden Überstellung in eine Polizeiinspektion drehte sich der Festgenommene plötzlich um, schlug einem Beamten ins Gesicht und flüchtete durch die Bahnhofshalle und über die Fahrbahnen des Praterstraße. Kurze Zeit später wurde er eingeholt und festgenommen. Ein Polizist erlitt leichter Verletzungen im Gesichtsbereich.