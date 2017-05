20 Jahre Veganmania in Wien: Europas größtes Veganfest feiert 2017 Jubiläum

Wien wird wieder Vegan-Hauptstadt Europas: Von 24. bis 27. Mai 2017 findet am Platz vor dem MQ in Wien die Veganmania statt. Der Eintritt ist frei, alle interessierten Menschen sind herzlich willkommen! Ein Aussteller- und BesucherInnenrekord ist laut den Veranstaltern deutlich abzusehen.

Veganmania: Mehr als nur veganes Essen

Diese vier Tage stehen ganz im Zeichen von gesundem, umweltbewusstem und tierleidfreiem Genuss und so informieren verschiedenste Vereine über die Themen Ernährung, Gesundheit, Umweltschutz und Tierrechte. Eine breite kulinarische Auswahl – von Fastfood bis hin zur gesunden Rohkost – zeigt die Vielfalt der veganen Küche auf und lässt keine Wünsche offen. Zahlreiche Verkaufsstände bieten ihre Produktneuheiten, fair und ökologisch produzierte Mode, Schuhe und Accessoires sowie tierversuchsfreie Kosmetik an. Minigolf-Turniere in Wiens erstem bespielbaren Skulpturenpark „MQ-Amore“ versprechen Spiel, Spaß und Spannung für Alt und Jung. Außerdem verteilt Österreichs wichtigster Sojamilchhersteller Joya Gratisproben an alle Gäste.

Größtes Veganfest Europas im MQ Wien

Das meistbesuchte und längste Veganfest Europas bietet seinen Gästen einiges: DJs, über 80 AusstellerInnen, Gastronomie, Getränke, Infostände und vieles mehr. “Der Trend in Richtung vegan ist im Moment überwältigend – das spüren wir sehr deutlich bei unseren BesucherInnenzahlen”, meint dazu Organisator des Straßenfests Felix Hnat. “Immer mehr Menschen lehnen es ab, Tiere als Lebensmittel und Produktionseinheiten zu sehen. Auf der Veganmania präsentieren wir die Alternativen. Das Schöne ist, dass alle willkommen sind, natürlich auch FleischesserInnen. Die sind besonders verblüfft, wenn sie den veganen Döner oder die ei- und milchfreie Sachertorte kosten.”, ergänzt der Obmann der Veganen Gesellschaft. “Und wir sparen 17 Tonnen CO2 ein, weil die pflanzliche Ernährung besser fürs Klima ist.”, ist Hnat begeistert.

20. Veganmania in Wien

24. bis 27. Mai 2017

Platz vor dem MuseumsQuartier (MQ)

Mittwoch 14-22 Uhr, Donnerstag & Freitag 10-22 Uhr und Samstag 10-18 Uhr.

Programm und Details zur Veganmania 2017 finden Sie hier und auf der Facebook-Seite zum Event.