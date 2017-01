150 Feuerwehreinsätze wegen des Sturms in Wien: Auch Votivkirche betroffen

Die Plakatwand löste sich wegen des Sturms von der Votivkirche. - © MA 68/VIENNA.at

Am Mittwochvormittag hat sich wegen des Sturms das Gerüstplakat an der Wiener Votivkirche an einigen Stellen gelöst und drohte abzureißen. Zwei Bahnen im Ausmaß von 3×15 Metern mussten von der Berufsfeuerwehr entfernt und mehrere weitere wieder befestigt werden. Nach zwei Stunden konnte man den Einsatz mit 14 Mann beenden.