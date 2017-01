14-jährige Wienerin wegen Kopftuchs auf S-Bahn-Gleise gestoßen: Falschmeldung

Eine Anzeige wegen absichtlich schwerer Körperverletzung gegen unbekannten Täter wurde jedoch bei der Polizei erstattet. Im Facebook-Posting wurde suggeriert, dass die 14-Jährige aufgrund ihres Kopftuches auf die Gleise der S-Bahn-Station Krottenbachstraße gestoßen worden sein soll.

Videomaterial entlarvt Anzeige als Falschmeldung

Die angebliche Tat ist auf dem Überwachungsvideo nicht ersichtlich. “Man sieht sowohl das Mädchen als auch die Frau in der Station am Bahnsteig stehen, aber nicht, dass die 14-Jährige gestoßen wird oder auf den Gleisen ist”, berichtete Steirer. Hätte sich der Vorfall – wie vom vermeintlichen Opfer angezeigt – auch so ereignet, hätte er auch definitiv auf dem Videomaterial zu sehen sein müssen. Die Polizei ermittelt nun weiter. “Das Mädchen wird jetzt noch mal einvernommen und mit dem Sachverhalt konfrontiert”, sagte Steirer.

(APA/Red.)