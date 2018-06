12-Stunden-Tag: Umstrittener WKO-Spot im Radio – Ärger über Zwangsbeschallung

Auch online wird das umstrittene Youtube-Video zum 12-Stunden-Tag nicht mehr beworben. “Das Thema wurde nun früher als erwartet in den parlamentarischen Prozess eingebracht, was natürlich unsere laufende Planung beeinflusst hat”, erklärte WKO-Sprecherin Sonja Horner am Mittwoch vergangener Woche. Die Wirtschaftskammer-Sprecherin betonte damit, dass das nicht an der Kritik an dem Youtube-Video liege, sondern daran, dass die Gesetzespläne früher als erwartet eingebracht wurden.

12-Stunden-Tag: Umstrittenes Werbe-Lied der WKO läuft weiter im Radio

Die Kampagnen-Änderung hatte allerdings keine Auswirkungen auf die Ausstrahlung des umstrittenen Spots im Radio. Via Twitter drücken viele Hörer ihren Ärger über den unliebsamen Ohrwurm aus, der ihnen regelmäßig zwangsverabreicht wird.

Der LKW Fahrer der um kurz nach 5 in der früh zur Baustelle fährt. Wird sich sicher freuen über den WKO Song im Radio.#12StundenTag — Phönix Tölle (@PhoenixToelle) 25. Juni 2018

Im Radio hat es gerade den WKO-Song zum #12StundenTag gespielt, und ich habe mich erwischt, wie ich dazu gesungen habe. Well done WKO, well done. — Raffaela (@DieRaffa) 25. Juni 2018

die spielen diesen wirtschaftskammersong auch im radio ohne bild fast noch schlimmer, weil man sich dann nur auf den text konzentriert. weiter so @WKOe das schadet euch mehr als es euch hilft! #12htag #12stundentag — Gazal Sadeghi (@itsameitsashe) 20. Juni 2018

Schalte grade #AntenneVorarlberg ein und höre den Sch*ß von der WKO #12stundentag – WTF?!?! Propaganda im Radio gestartet? Auch mit Zwangsbeschallung fühlen wir uns nicht weniger verarscht. — Uru (@Uru_87) 19. Juni 2018

Ich lebe in einem Land, in dem mich das Radio darüber aufklärt, das es toll ist 12 Stunden zu arbeiten. Dadurch gehts mir richtig gut!#12StundenTag — Phönix Tölle (@PhoenixToelle) 19. Juni 2018

Ratet mal was beim Arzt gerade für 1 Song im Radio gelaufen ist?

…bitte tuts mir das nicht an, ich bekomm da Aggressionen! #12StundenTag — FPÖVP (@FPOEVP) 19. Juni 2018

