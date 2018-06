Zwei Groß-Demos sorgen am Samstag für Sperren & Staus in der Wiener Innenstadt

Die Polizei steht am Samstag bei zwei Groß-Demos in Wien im Einsatz. - © APA (Sujet)

Der ÖAMTC erwartet am Samstag erhebliche Verzögerungen in der Wiener Innenstadt. Grund dafür sind gleich zwei Groß-Demos, die am Nachmittag stattfinden. Wo es zu Verkehrsbehinderungen und Sperren kommen wird, lesen Sie hier.