Zelle angezündet: Prozess wegen versuchten Mordes in Wien startet

Der Algerier stand bereits im August 2017 vor Gericht. - © APA (Sujet)

Ein 34-Jähriger muss sich am Donnerstag am Wiener Landesgericht wegen versuchten Mordes verantworten. Er soll im Oktober 2016 eine Matratze in seiner Zelle angezündet haben, bei dem Brand wurden drei Mitgefangenen schwer, einer sogar lebensgefährlich verletzt.