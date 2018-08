Wizz Air und Level für Laudamotion keine Konkurrenz am Wiener Flughafen

Wizz Air und Level ist laut Ryanair-Chef Michael O'Leary keine Konkurrenz für Laudamotion in Wien. Er blickt zuversichtlich in die Zukunft.

“Zwei Millionen Buchungen in den ersten zwei Monaten können nicht irren”, meint der Ire am Dienstag vor Journalisten in Wien. Der Streit mit der Lufthansa um neun Flugzeuge – der nächste Gerichtstermin in der Causa findet im November statt – habe zwar einige Wochen für Unsicherheit gesorgt, die Passagiere seien nun aber beruhigt. Angesprochen auf die zahlreichen Verspätungen und Flugausfälle im europäischen Luftverkehr meinte O’Leary: “Der Sommer 2018 sei für alle Airlines eine Herausforderung.”