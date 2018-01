Wissenswertes zum Ausbau des Wiener U-Bahn-Netzes

Zwei Milliarden Euro werden in den Ausbau des Wiener U-Bahn-Netzes investiert. Klingt nach viel Geld, doch wenn man betrachtet, was für die Erweiterung an Geräten und Personal notwendig ist, erscheint der Betrag plausibel. In 35 Metern Tiefe wird mit einer Tunnelbohrmaschine ein Schacht im Ausmaß von 35 x 65 Metern gegraben. Innerhalb eines ganzen Tages, also 24 Stunden, ist dabei mit einem Fortschritt von zehn bis zwölf Metern zu rechnen.

Weitere Infos zum (Aus-)Bau von U5 und U2 finden Sie im folgenden Video.

(Red.)