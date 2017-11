Wintereinbruch: Der erste Schnee in Wien

Wenige Zentimeter Schnee erwarteten die Wiener am Donnerstag beim Aufstehen. Vor allem bis Mittag gibt es häufig Schneeregen oder Schneefall, anfangs kann es vorübergehend sogar bis auf tiefe Lagen herab schneien. Allerdings setzt mäßiger bis auffrischender Wind aus West bis Nordwest ein, damit steigt die Temperatur von etwa 0 auf Werte bis 3 Grad.

Am Samstag gibt es teils Nebel in der Stadt und auch tagsüber ziehen ein paar tief liegenden Wolkenfelder durch, immer wieder kommt die Sonne aber heraus. Der Wind aus Nordwest frischt tagsüber mäßig auf. Tiefsttemperaturen -6 bis -2 Grad, am Nachmittag höchstens leicht im Plus.