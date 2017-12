Wiens Volksschüler lernen Reanimation

Organisiert wird der Unterricht von den Helfern Wiens und dem Verein PULS in Zusammenarbeit mit den Wiener Rettungsorganisationen wie Wiener Berufsrettung, Samariterbund, Wiener Jugendrotkreuz, Malteser und Johanniter sowie Studenten der Medizinischen Universität Wien. Finanziert wird das Projekt von der Stadt Wien, mit an Bord ist auch der Stadtschulrat, der seit heuer dem Kreis der Helfer Wiens angehört.

50.000 Volksschulkinder in Reanimation geschult

“Es ist wichtig, dass unsere SchülerInnen auf diese Weise schon früh ein Grund-Know-how erwerben, um lebensrettende Maßnahmen setzen zu können. Diese Sensibilisierung dient aber nicht nur ihnen allein, sondern sie wirken hierdurch auch als Botschafter in die Familien hinein und helfen so, in der Breite der Gesellschaft mehr Bewusstsein für dieses wichtige Thema zu schaffen”, so Wiens Amtsführender Stadtschulratspräsident Heinrich Himmer.

“Kinder zu motivieren, anderen zu helfen und im Notfall rasch zu handeln, ist eine wichtige Botschaft, die von dieser Initiative ausgeht und die man auch in möglichst viele Schulen tragen sollte”, betont Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky.

Kostenloses Reanimationstraining in Wien

Doch nicht nur für Schüler gibt es die Möglichkeit, Leben retten zu lernen. Die Helfer Wiens und der Verein PULS bieten kostenlose Reanimationstrainings an. “Die Wahrscheinlichkeit, in eine Situation zu kommen, in der ein Angehöriger oder jemand aus dem Freundeskreis betroffen ist, ist sehr hoch”, meint Landtagspräsident Harry Kopietz, Präsident des Vereins PULS.

Allein in Wien sind 3.000 Personen jährlich vom plötzlichen Herztod betroffen. Durch kräftigen Druck in der Mitte des Brustkorbs und den raschen Einsatz eines Defibrillators noch vor Eintreffen der Rettung können Zeugen eines Herz-Kreislauf-Stillstands effizient Hilfe leisten und so die Überlebenswahrscheinlichkeit erheblich erhöhen.

Weitere Infos zum Thema sowie zu kostenlosen Reanimationstrainings finden Sie unter www.diehelferwiens.at.