Wiens erste Flexity-Bim ist fertig: Testfahrten starten

Die erste Flexity-Bim wird in Wien getestet. - © Wiener Linien/Johannes Zinner

Die erste Flexity-Straßenbahn für Wien ist fertig. Die Bim wurde kurz vor Jahresende 2017 von Bombardier in Wien-Donaustadt fertiggestellt und an die Wiener Linien übergeben. Seit einigen Tagen laufen die ersten Tests am Betriebsgelände der Wiener Linien in Wien-Simmering, danach folgen Testfahrten im Öffi-Netz.