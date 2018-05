Wiens Bürgermeister Michael Häupl lud zur letzten Runde Spritzwein

Bürgermeister Michael Häupl hat sich bereits am Dienstag offiziell vor Journalisten verabschiedet. - © APA/ROLAND SCHLAGER

Am Donnerstag übergibt Michael Häupl das Wiener Bürgermeisteramt offiziell an Michael Ludwig. Am Dienstagvormittag lud der Noch-Bürgermeister in einer Pressekonferenz noch einmal zu einer letzten Runde Spitzwein ein. Dabei verabschiedete er sich bereits mit einem “Ciao”: “Tschüss sage ich nicht, das ist so preußisch.”