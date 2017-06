Wiens beliebteste Hunderassen: Das Hunde-Ranking nach Bezirken

Mit 8.680 Vierbeinern ist die Donaustadt der Bezirk mit den meisten Hunden, gefolgt von Floridsdorf mit 7.307 Wauzis und Favoriten mit 5.369 Hunden. Am wenigsten Hunde sind in der Inneren Stadt und in der Josefstadt mit jeweils 468 und 473 Tieren gemeldet.

Wiener lieben Chihuahuas

Die beliebteste Rasse der WienerInnen ist der Chihuahua: 2.591 Kurzhaar-Chihuahuas sind bei der für die Hundeabgabe zuständigen MA 6 gemeldet. Die mexikanischen Mini-Hunde führen die Statistik in elf von 23 Bezirken an: Leopoldstadt, Landstraße, Margareten, Neubau, Alsergrund, Favoriten, Simmering, Meidling, Ottakring, Brigittenau, Floridsdorf, Donaustadt und Liesing.

Auf Platz zwei und drei der beliebtesten Hunderassen sind Labrador-Retriever-Mischlinge mit 1.767 Tieren und der Familienhund schlechthin, der Golden Retriever mit 1.506 Tieren. Ebenfalls hoch im Kurs bei den Wiener Frauerln und Herrln: Malteser mit 1.446 und Yorkshire-Terrier mit 1.292 Exemplaren.

In Mariahilf sind Malteser die meistverbreitete Hunderasse, in den restlichen Bezirken sind hingegen Labrador-Mischlinge die häufigsten “Partner mit der kalten Schnauze”.

Von Dackeln und Mopsen

Wienweit gibt es 418 Dackel und 774 Mopse. Die meisten Dackel leben in der Donaustadt, Floridsdorf sowie Favoriten und Penzing, die meisten Mopse in der Leopoldstadt, in Döbling und im 22. Bezirk.

Bei den Filmhunden hat “Kommissar Rex” als Schäfer vor dem Puli aus “Kottan ermittelt” die Nase vorne. Insgesamt 39 der zotteligen Hirtenhunde aus der Kiberer-Kultserie stehen 787 Deutschen Schäferhunden gegenüber.

Die seltensten Hunderassen Wiens

Die seltensten Hunderassen in Wien sind der Eskimohund, Bergamasker Hirtenhund und der Maremmaner-Hirtenhund-Mischling mit nur je einem offiziell gemeldeten Exemplar. Mastin Espanol, Russisch Europäischer Laika, Podhalenhund, Pharaonenhund, Bouvier-des-Flandres und Schwarzer Russischer Terrier sind auch selten in Wien anzutreffen – von diesen Rassen sind nur jeweils zwei Tiere in Wien gemeldet.

Das Ranking der Hunderassen nach Bezirken

o Innere Stadt: 468 Hunde

Platz 1: Labrador-Retriever (18)

Platz 2: Labrador-Retriever-Mischling (16)

Platz 3: Chihuahua kurzhaariger Schlag (12)

o Leopoldstadt: 2.574 Hunde

Platz 1: Chihuahua kurzhaariger Schlag (108)

Platz 2: Labrador Retriever-Mischling (77)

Platz 3: Yorkshire Terrier (75)

o Landstraße: 2.162 Hunde

Platz 1: Chihuahua kurzhaariger Schlag (97)

Platz 2: Labrador-Retriever-Mischling (60)

Platz 3: Malteser(58)

o Wieden: 639 Hunde

Platz 1: Labrador-Retriever-Mischling (19)

Platz 2: Golden Retriever (18)

Platz 3: Französische Bulldogge (16)

o Margareten: 994 Hunde

Platz 1: Chihuahua kurzhaariger Schlag (43)

Platz 2: Malteser(35)

Platz 3: Amerikanischer Staffordshire Terrier (32)

o Mariahilf: 668 Hunde

Platz 1: Malteser (21)

Platz 2: Labrador-Retriever-Mischling (20)

Platz 3: Chihuahua kurzhaariger Schlag (19)

o Neubau: 623 Hunde

Platz 1: Chihuahua kurzhaariger Schlag (22)

Platz 2: Labrador-Retriever-Mischling (21)

Platz 3: Beagle (18)

o Josefstadt: 473 Hunde

Platz 1: Labrador-Retriever-Mischling (22)

Platz 2: Mops (10)

Platz 3: Havaneser (10) und Beagle (10)

o Alsergrund: 877 Hunde

Platz 1: Chihuahua kurzhaariger Schlag (28)

Platz 2: Labrador-Retriever-Mischling (27)

Platz 3: Amerikanischer Staffordshire Terrier (24)

o Favoriten: 5.369 Hunde

Platz 1: Chihuahua kurzhaariger Schlag (289)

Platz 2: Malteser (174)

Platz 3: Amerikanischer Staffordshire Terrier (168)

o Simmering: 3.618 Hunde

Platz 1: Chihuahua kurzhaariger Schlag (239)

Platz 2: Malteser (118)

Platz 3: Yorkshire Terrier (107)

o Meidling: 2.382 Hunde

Platz 1: Chihuahua kurzhaariger Schlag (127)

Platz 2: Amerikanischer Staffordshire Terrier (69)

Platz 3: Labrador-Retriever-Mischling (60)

o Hietzing: 2.016 Hunde

Platz 1: Labrador-Retriever-Mischling (80)

Platz 2: Golden Retriever (70)

Platz 3: Labrador-Retriever (65)

o Penzing: 2.898 Hunde

Platz 1: Labrador-Retriever-Mischling (119)

Platz 2: Chihuahua kurzhaariger Schlag (113)

Platz 3: Golden-Retriever (84)

o Rudolfsheim-Fünfhaus: 1.364 Hunde

Platz 1: Chihuahua kurzhaariger Schlag (62)

Platz 2: Malteser (57)

Platz 3: Labrador-Retriever-Mischling (37)

o Ottakring: 2.118 Hunde

Platz 1: Chihuahua-kurzhaariger-Schlag (110)

Platz 2: Amerikanischer Staffordshire Terrier (63)

Platz 3: Labrador-Retriever-Mischling (54)

o Hernals: 1.438 Hunde

Platz 1: Labrador-Retriever-Mischling (51)

Platz 2: Chihuahua kurzhaariger Schlag (40)

Platz 3: Golden Retriever (35)

o Währing: 1.333 Hunde

Platz 1: Labrador-Retriever-Mischling (49)

Platz 2: Labrador Retriever (43)

Platz 3: Golden Retriever (41)

o Döbling: 2.787 Hunde

Platz 1: Labrador-Retriever-Mischling (104)

Platz 2: Golden Retriever (95)

Platz 3: Labrador-Retriever (82)

o Brigittenau: 1.949 Hunde

Platz 1: Chihuahua kurzhaariger Schlag (106)

Platz 2: Yorkshire Terrier (65)

Platz 3: Malteser (55)

o Floridsdorf: 7.307 Hunde

Platz 1: Chihuahua kurzhaariger Schlag (400)

Platz 2: Labrador-Retriever-Mischling (202)

Platz 3: Amerikanischer-Staffordshire-Terrier (200)

o Donaustadt: 8.680 Hunde

Platz 1: Chihuahua kurzhaariger Schlag (429)

Platz 2: Labrador-Retriever-Mischling (271)

Platz 3: Golden Retriever (262)

o Liesing: 4.220 Hunde

Platz 1: Chihuahua kurzhaariger Schlag (165)

Platz 2: Labrador-Retriever-Mischling (161)

Platz 3: Golden Retriever (141)

Quelle: MA 6, Liste der zur Hundeabgabe gemeldeten Hunderassen