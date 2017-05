Wienissimo 2017: Wiener Genussfestspiele laden zum Rathausplatz

Wiener Charme, viel Genuss und zahlreiche kulinarische Höhepunkte – das sind die Zutaten von „Wienissimo 2017“, den Wiener Festspielen des guten Geschmacks. Diese finden von 22. bis 24. Mai 2017 statt.

Vorhang auf für die Festspiele des guten Geschmacks

Ende Mai gehen die “Wiener Festspiele des guten Geschmacks” zum zweiten Mal über die Bühne und verwandeln die Stadt 10 Tage lang in ein Paradies für Freunde des guten Essens und Trinkens. Unterschiedlichste Plätze und Locations, direkt im Herzen Wiens, vielfältige gastronomische und kulinarische Überraschungen, all das erwartet die Gäste bei ihrem Festspielbesuch. Die zentrale Location dafür bietet der Wiener Rathausplatz – mit der längsten weißen Tafel und dem größten Kaffeehaus-Schanigarten im Herzen Wiens.

Wienissimo-Eröffnung am 22. Mai 2017

Direkt zwischen Burgtheater und Rathaus findet am 22. Mai ab 19.00 Uhr die Eröffnung der Wienissimo Festspiele statt. Eine 60 Meter lange, weiße Tafel zur Bewirtung von bis zu 250 Gästen lädt zum Sitzen und Feiern ein. Je nach verfügbaren Plätzen kann man gegen eine Spende zugunsten der Wiener Tafel an dem Festtisch Platz nehmen und mitfeiern. Serviert wird ein feines Menü, zubereitet vom Küchenteam des Hotels Schlosspark Mauerbach.

Es servieren Schülerinnen und Schüler der Tourismusschule der Wirtschaftskammer Wien, „Modul“. Dazu gibt es musikalische Rahmenuntermalung sowie den Auftritt von Wiens erstem „Hotrod-Fiaker“, ein ganz spezieller Landauer mit 21“-Gummireifen. Wer es lieber gemütlicher angeht, dem sei der größte Kaffeehaus-Schanigarten im Herzen Wiens, eingerichtet von der Fachgruppe Wien der Kaffeehäuser, Wirtschaftskammer Wien, empfohlen: Hier läßt es sich bei köstlichem Meinl-Kaffee herrlich entspannt plaudern.

Das Wienissimo-Frühstück mit Rieseneierspeis und Co.

Nach der Eröffnung gehen die kulinarische Superlative weiter: Am folgenden Vormittag, dem 23. Mai, laden die Wienissimo Festspiele zum Wiener Frühstück auf den Rathausplatz, presented by XXXLutz. Im größten Kaffeehaus-Schanigarten im Herzen Wiens erwartet die Festspielgäste unter anderem eine Rieseneierspeis, sowie Salzstangerl und Kipferl der Bäckerei Felber. Auch die Familie „Putz“ wird in der XXXLutz Gartenlounge für ein Meet & Greet zur Verfügung stehen.

Die „Lange Tafel“ der Wiener Tafel

Die „Lange Tafel“, der traditionelle Sommer-Event der Wiener Tafel im öffentlichen Raum, macht den erfolgreichen Brückenschlag zwischen Überfluss- und Bedarfsgesellschaft auf sympathische Weise sicht- und erlebbar: Bei Musik, Showkochen, köstlichem Essen und Trinken, einem Gewinnspiel und guter Unterhaltung macht die Wiener Tafel auf die zentrale Bedeutung von Lebensmitteln als kostbare Ressource aufmerksam und setzt ein öffentlich wahrnehmbares Zeichen gegen Armut, Hunger und Lebensmittelverschwendung.

Von 13.00 bis 19.00 Uhr sind alle Gäste eingeladen, an der Langen Tafel Platz zu nehmen und lustvoll gemeinsam zu tafeln. Ziel der Veranstaltung ist es, die Wiener Tafel und ihre soziale Transferarbeit möglichst vielen Interessierten näher zu bringen und die Kernbotschaften Österreichs ältester Tafel auf sympathische und leicht verständliche Weise für möglichst viele Menschen erleb- und nachvollziehbar zu machen. Das musikalische Rahmenprogramm bestreiten unter anderem Stefan Sterzinger, Die Strottern, Remasuri und Tom Beck & Band. Und das sind nur einige der vielen Highlights bei Wienissimo 2017.

Wienissimo 2017 im Überblick

Wienissimo – Wiener Genussfestspiele

22. bis 24. Mai 2017

Wiener Rathausplatz

22. Mai, ab 19.00 Uhr: Eröffnung Wienissimo 2017, Lange weiße Tafel

23. Mai ab 10.00 Uhr: Riesen-Frühstück im größten Kaffeehaus-Schanigarten, eingerichtet von der Fachgruppe Wien der Kaffeehäuser, presented by XXXLutz mit Riesen Eierspeis & mehr.

23. Mai ab 12.00 Uhr: Vienna Food Festival #4

Lange Tafel der Wiener Tafel

24. Mai ab 10.00 Uhr:

Geruchs- und Geschmackslabor der Wiener Tafel

Der längste Apfelstrudel Wiens

Vienna Food Festival #4

24. Mai 13.00-16.00 Uhr: Haas-Grill-Opening mit Grillweltmeister Adi Bittermann

presented by Wiener Bezirksblatt

Sonstige Locations:

Internationale Starköche in der Spitzenhotellerie

Hot Spots wie Meinl am Graben, Summerstage oder Picknick im Augarten

Mehr Details und laufende Updates zu Wienissimo 2017 finden Sie hier und auf der Wienissimo-Facebook-Seite.

>>Mehr Kulinarik-Highlights in Wien