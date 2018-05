Wiener Wirtschaftskammer fordert Ausbau der Infrastruktur

Auch die E-Mobilität gehört für die Wiener Wirtschaftskammer zum Ausbau der Infrastruktur. - © APA (Sujet)

Am Mittwoch wurde eine neue Plakatkampagne der Wiener Wirtschaftskammer präsentiert. Damit wirbt die Kammer für den Ausbau der Infrastruktur. Dazu erforderlich seien der Bau des Lobautunnels, der Ausbau der E-Mobilität und eine bessere Breitbandversorgung. “Das sind die drei großen Themen, die für den Wirtschaftsstandort unerlässlich sind”, so Präsident Walter Ruck am Mittwoch.