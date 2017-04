Wiener Weingärten starten in die Saison

Die Heurigen haben ihren Zweitwohnsitz im Weingarten gefunden. Vom urigen Buschenschank mit Henkelglas und langen Holzbänken hat er sich zur heimischen Institution entwickelt. Den Wein dort verkosten wo er wächst ist nun bis 31. Oktober möglich.

“Der Wiener Wein, die Heurigen und Buschenschanken haben in der Stadtdas Lebensgefühl seit jeher geprägt. Durch die Buschenschankverordnung, die die Stadt Wien 2013 erlassen hat, können die Winzer ihre Gäste seither auch direkt im Weingarten mit edlen Tropfen verwöhnen”, so Umweltstadträtin Ulli Sima.

Wiener Wein, Heurige und Burschenschanken

“Seit 2013 dürfen die Winzer auch im Weingarten, zusätzlich zum Betrieb im Stammhaus, ausschenken. Die Ausschank erfolgt ausschließlich im Freien, da Gebäude hier nicht errichtet werden dürfen. Auffällig ist, dass vor allem die nicht typischen Heurigengeher das neue Angebot nutzen”, so Herbert Schilling, Vizepräsident der Landwirtschaftskammer Wien und Winzer in Strebersdorf.

>> Die Wiener Wein Website informiert über aktuelle Veranstaltungen, Aussteckzeiten sowie Betriebsbeschreibungen der Wiener Winzer.

Urbane Weingartenkultur in Wien

Auf 630 Hektar erstrecken sich die Wiener Weingärten und prägen das Stadtbild einer einmaligen Heurigenkultur. Der Wiener Heurige hat sich in den letzten Jahren stark weiterentwickelt und präsentiert sich heute nicht nur in den traditionellen Weinbauorten sondern auch in den Weingärten einer einzigartigen Stadtlandwirtschaft.

Ausg`steckt im Weingarten bieten diese Weinbaubetriebe an:

o Biohof N°5 o Ab 17. und 18. Juni o Samstag ab 14 Uhr o Sonntag ab 11 Uhr o im Weingarten Gritschn, Bründelgasse 32 o Weitere Termine: www.wein.nummer5.at

o Heuriger und Weingut Karl Lentner o Ab 15. April o Samstag und Sonntag ab 14 Uhr o Clessgasse 31 o Weitere Termine: www.karl-lentner.at

o Mayer am Nußberg o Ab 15. April o Freitag & Samstag 14 bis 22 Uhr o Sonn- & Feiertag 12h bis 22 Uhr o Kahlenberger Straße vis-a-vis 210 o Weitere Termine: www.mayeramnussberg.at

o Peter Uhler und Hengl-Haselbrunner o Die 2 ÜberWiener o Ab 6. und 7. Mai o Samstag und Sonntag von 12 bis 18 Uhr o Weingarten Oberer Reisenberg o Weitere Termine: www.hengl-haselbrunner.at

o Weingut Wailand o Ab 22. April ab 15 Uhr o 29. April und 30. April ab 15 Uhr o Weingarten Ried Pratteln o Weitere Termine: www.wailandwein.at

o Wieninger am Nußberg o Ab 15. April o Freitag & Samstag: 14 bis 21 Uhr o Sonntag & Feiertag: 11 bis 22.00 Uhr o Eichelhofweg 125 o Weitere Termine: www.wieninger-am-nussberg.at