Wiener SPÖ: Ludwig will Häupls Nachfolge in der Partei antreten

“Ich bleibe dabei, dass ich kandidieren will”, sagte er in der Tageszeitung “Österreich” (Dienstag-Ausgabe). Ludwig sieht dabei “eine breite Mehrheit” hinter sich.

“Große Teile der Partei unterstützen mich und trauen mir offenbar zu, dass ich intern die Auffassungsunterschiede in der SPÖ unter einen Hut bringen kann und dass ich in der Bevölkerung so viel Vertrauen habe, dass die SPÖ auch in Zukunft Wahlen gewinnen kann”, meinte Ludwig. Eine Aufteilung der Aufgaben zwischen ihm als Parteichef und Stadträtin Ulli Sima als Bürgermeisterin lehnte der Stadtrat ab: “Ich bin gegen eine Ämtertrennung.”

(APA/Red)