Wiener Software-Firma ANECON spendet 70 Winterpakete für die Gruft

Spenden für Bedürftige statt Geschenke für Kunden. - © ANECON

Unter dem Motto “ANECON spendet Wärme” verzichtete die Firmengeschäftsleitung auch heuer auf Kundengeschenke und entschied sich, den Gegenwert einer karitativen Einrichtung zu spenden. Der Erlös ging in diesem Jahr an die Aktion “Winterpaket” der Gruft in Wien.