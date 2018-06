Wiener Regenbogenparade mit Kern und Conchita

Christian Kern ist ebenfalls auf der Regenbogenparade. - © APA/HERBERT NEUBAUER

Am Samstag zieht in Wien die 23. Ausgabe der Regenbogenparade um den Ring. Die Demo ist Höhepunkt der Vienna Pride, die heuer in Vorbereitung auf die große EuroPride 2019 zu einem zweiwöchigen Festival mit Veranstaltungen in ganz Wien ausgeweitet wurde. Bei der Abschlusskundgebung am Rathausplatz wird unter anderem SPÖ-Chef Christian Kern eine Rede halten.