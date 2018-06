Wiener Polizei konnte über zweieinhalb Kilo Kokain im Wert von 131.500 Euro sicherstellen

Nach umfangreichen Ermittlungen konnten Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS), zwei Tätergruppen zu insgesamt fünf Personen wegen des Verdachts des organisierten Suchtmittelhandels festnehmen. Insgesamt gelang es den Polizisten rund 18.000 Euro Bargeld, rund 760 Gramm Heroin mit einem Straßenverkaufswert von ca. 22.500 Euro, rund 2.590 Gramm Kokain mit einem Straßenverkaufswert von ca. 131.500 Euro, rund 20.000 Gramm Marihuana mit einem Straßenverkaufswert von ca. 200.000 Euro und zwei gefälschte ausländische Dokumente sicherzustellen.

Drei Personen im Alter von 34, 35 und 39 Jahren konnten in Wien-Hernals und zwei Personen im Alter von 27 und 33 Jahren in Wien-Währing festgenommen werden. In den Vernehmungen zeigten sich die Tatverdächtigen teilgeständig beziehungsweise nicht geständig.