Wiener Pfarrer nach Missbrauchsvorwürfen beurlaubt

Der beschuldigte Pfarrer wurde von der Erzdiözese Wien beurlaubt. - © APA (Sujet)

Jener Pfarrer, der Anfang Mai des Missbrauchs beschuldigt wurde, ist von der Erzdiözese Wien beurlaubt worden. Der Priester soll bereits am Tag des Aufkommens der Vorwürfe, also am 4. Mai, von seinen Tätigkeiten entbunden worden sein.