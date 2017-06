“Es ist Sommer in Wien, also riecht es in den Öffis ‘anders'”, steht auf dem Aushang in Wiener Linien-typischer Schrift geschrieben. “Ein Deodorant wäre auch nicht schlecht. Du riechst es vielleicht nicht, aber wir tun es! Und es ist… verbesserungswürdig!”, heißt es abschließend. Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich dabei um eine gute Fälschung – vorenthalten wollten wir euch den Aushang trotzdem nicht.

