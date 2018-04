Wiener Gesundheitsstadträtin Sandra Frauenberger (SPÖ) tritt zurück

Die Wiener Gesundheitsstadträtin sandra Frauenberger kündigt Rücktritt an. - © APA/HANS KLAUS TECHT

Paukenschlag bei der Wiener SPÖ: Die Gesundheits- und Sozialstadträtin Sandra Frauenberger kündigt ihren Rücktritt an. Sie wird als Ressortchefin unter Bürgermeister Michael Ludwig, der am 24. Mai das Amt übernimmt, nicht mehr zur Verfügung stehen, wie ihr Büro am Mittwochnachmittag mehrere Online-Medienberichte bestätigte.