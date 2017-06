Wiener Gemeinschaftsgärten laden am 24. Juni zum Tag der offenen Tür

Am 24. Juni öffnen ausgewählte Gemeinschaftsgärten ihre Türen. - © BioForschung Austria

Hobbygärtner aufgepasst: Am Samstag öffnen ausgewählte Gemeinschaftsgärten in Wien ihre Türen für Besucher. Die Gärten und das Angebot sollen so einer breiteren Öffentlichkeit bekannt gemacht werden.