Wiener Anwalt soll Morde in Auftrag gegeben haben: U-Haft wird verlängert

Der Wiener Anwalt bleibt weiterhin in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird zudem wegen Betrugs verhandelt. - © APA/ERWIN SCHERIAU

Ein Wiener Anwalt, der in Verdacht steht, zwei Morde beauftragt zu haben, sitzt weiter in Untersuchungshaft. Pikant an der Geschichte: Ausgerechnet die Staatsanwältin soll den Fall betreuen, die auf seiner Abschussliste gestanden haben soll.