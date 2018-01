Wien: Schieder hält Parteitag ohne öffentliche Debatte über Häupl-Nachfolge für “blödes Signal”

“Ich hätte es gern gesehen, dass auch dieser Parteitag wieder so abläuft wie immer. Denn ein Parteitag ohne eine öffentliche Debatte ist ein blödes Signal”, sagte Schieder zur “Tiroler Tageszeitung”. Er wolle den Beschluss aber akzeptieren. Medien dürfen am 27. Jänner erst nach der Debatte und der Wahl zur Verkündung des Ergebnisses in den Saal. Schieder rittert gemeinsam mit Wohnbaustadtrat Michael Ludwig (SPÖ) um die Nachfolge von Langzeit-Parteichef Häupl.

(APA/Red)