Wien: Die Toten Hosen geben Weihnachtskonzert in der Stadthalle

Zugabe: Die Toten Hosen treten gegen Ende des Jahres noch einmal in Österreich auf. Die Band (aktuelle Single: “Wannsee”) spielt am 22. Dezember in der Wiener Stadthalle (Einlass 18:30, Beginn 20:00) ein Weihnachtskonzert im Rahmen der “Laune der Natour 2017” – der Termin hat bereits Tradition.

Der exklusive Vorverkauf startet am Mittwoch um 18:00 Uhr über shop.dietotenhosen.de. Der allgemeine Vorverkauf beginnt am 6. September (ebenfalls um 18:00 Uhr) in allen Ö-Ticket VVK-Stellen (www.oeticket.com, Telefon 01-96096) und direkt bei der Wiener Stadthalle (www.stadthalle.com, Telefon 01-7999979).

(APA, Red.)