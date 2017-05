Wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie – Trailer und Kritik zum Film

In Sams Leben läuft also alles ziemlich perfekt. Bis sie eines Tages nach einer Partynacht aufwacht und in einer endlosen Zeitschleife gefangen zu sein scheint. Sie durchlebt denselben Tag mit denselben Ereignissen immer und immer wieder. Dass es gleichzeitig auch Sams letzter Tag sein wird, daran gibt es von Anfang an keine Zweifel: “Für dich gibt es vielleicht ein Morgen, aber für einige von uns gibt es nur Heute.” Als Erzählerin aus dem Off führt Sam (Zoey Deutch) die Zuschauer durch die wiederkehrenden Ereignisse dieses 12. Februar.

Wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie – Die Handlung

Filmemacherin Ry Russo-Young (“Nobody Walks”) inszeniert in “Wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie” (ab Donnerstag im Kino) den Bestsellerroman der Autorin Lauren Oliver aus dem Jahr 2010. Eine 17-Jährige ihren Todestag immer wieder durchleben zu lassen, ist ein emotionaler Balanceakt, der von der Nachwuchsschauspielerin Zoey Deutch überzeugend dargestellt wird. In diesem einen Tag gefangen, macht Sam eine Wandlung durch, die ihren Anfang in Verzweiflung und Wut nimmt und in der Läuterung des Teenies endet. Von der ignoranten und oberflächlichen Highschool-Schönheit wird sie zur liebenden Tochter, die meint zu wissen, worauf es im Leben wirklich ankommt. Ihre Metamorphose führt sie schließlich zu der Erkenntnis, wie sie den Bann der Zeitschleife durchbrechen und ihrem Schicksal entfliehen kann.

Wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie – Die Kritik

Protagonistinnen, die sich als Teenager mit ihrem eigenen Tod auseinandersetzen, sind derzeit ein beliebter Stoff für US-Filmemacher. Ganz besonders der Erfolg der Serie “Tote Mädchen lügen nicht” des Streamingdienstes Netflix hat zu einem kontroversen gesellschaftlichen Diskurs um Mobbing und Suizid an amerikanischen Highschools geführt. Themen, die auch Russo-Young in ihrem Film aufgreift und die lange von Hollywood nicht angerührt wurden.

Der Charakter der Protagonistin Sam entwickelt sich im Verlauf der Handlungen, trotz einer guten schauspielerischen Leistung von Deutch, aber nur oberflächlich. Sam erscheint enttäuschend flach und nicht greifbar. Der Zuschauer erfährt nichts über ihre Vergangenheit oder Ängste aus der Zeit vor ihrem Zeitschleifen-Dasein. Auch die anderen Charaktere, wie zum Beispiel Sams Freundinnen Lindsey und Elody, entsprechen den klassischen Klischees, wie man sie aus Highschool-Komödien kennt. Und das obwohl Russo-Youngs jüngstes Werk weit davon entfernt ist, eine Komödie zu sein. Die recht plumpe und dadurch aufdringliche Moral des Films – ganz nach dem Motto “Opfere dich selbst und du wirst gerettet” – ist ein weiterer Kritikpunkt. Dennoch hat “Wenn du stirbst…” eine durchaus wichtige Botschaft: Jeder Tag und jede Stunde bieten die Möglichkeit, einfach alles anders zu machen.

(APA)