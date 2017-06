Weltflüchtlingstag: “Licht für die Welt” übt Kritik an Österreich

Kritik an Österreich im Rahmen des Weltflüchtlingstags. - © APA

Zum Weltflüchtlingstag am Dienstag hat die Hilfsorganisation “Licht für die Welt” Kritik an Österreich geübt. Johanna Mang, Geschäftsführerin der Organisation, forderte die Bundesregierung zur “längst überfälligen Unterzeichnung der Charta zur Inklusion von Menschen mit Behinderung in der humanitären Hilfe” auf.