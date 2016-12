“Weihnachtswunder”: Vermisster Kater “Felix” nach vier Jahren wieder zuhause

Das teilte dieser am Mittwoch in einer Aussendung mit. Die Besitzer Elisabeth und Franz M. machten sich Sorgen, als Felix nicht heimkehrte, suchten 2012 überall nach dem damals dreijährigen Kater und hängten Vermisstenmeldungen auf – jedoch ohne Erfolg.

Dank Chip wurde entlaufener Kater seiner Familie zugeordnet

Vergangenes Wochenende bekam der WTV dann einen Anruf. “Felix” war jemandem in Wien-Simmering zugelaufen, dieser brachte den Kater in zum Tierschutzverein in Vösendorf. Da der Kater mit einem Chip ausgestattet war, stellte sich heraus, dass es “Felix” war. Familie M. staunte nicht schlecht. “Mit so einem Anruf hätten wir nicht mehr gerechnet”, sagte Elisabeth M.

Kater Felix erkannte Frauerl und Herrl gleich wieder

Die Wiedersehensfreude war dementsprechend groß. “Er begann, als er uns sah, sofort zu schnurren und ich hatte das Gefühl, dass er uns trotz der langen Zeit gleich wiedererkannt hat”, sagte Elisabeth M. “Er hört auch noch auf seinen Namen und schläft bereits wie früher wieder unter der Bettdecke.” Der heute siebenjährige Felix hat bis auf einige kleinere Blessuren und leichte Abmagerungserscheinungen keine großen gesundheitlichen Probleme. Jetzt wird Felix jedenfalls von Familie M. erst einmal so richtig aufgepäppelt und verwöhnt. Und nicht zuletzt gilt es ja auch, vier Jahre Streicheleinheiten aufzuholen.

WTV spricht von “Weihnachtswunder”

“Wenn es wahr ist, dass Tiere in den ‘Rauhnächten’ mit uns sprechen können, dann wird der kleine Vagabund viel zu erzählen haben. Und wenn nicht, dann sind wir alle eingeladen, uns in unserer Fantasie auszumalen, welche glücklichen Umstände zu einem derart unerwarteten Happy End geführt haben. Felix ist jedenfalls definitiv unser Weihnachtswunder und wir danken natürlich auch dem beherzten Tierfreund sehr herzlich. Ohne Menschen wie diese könnten wir unsere tägliche Arbeit nicht verrichten“, so WTV-Präsidentin Madeleine Petrovic.

