Wegen versuchter Anstiftung zum Mord: Prozess gegen Häftling beginnt in NÖ

Ein 60-Jähriger steht ab Montag vor einem Geschworenengericht in St. Pölten - © APA (Sujet)

Ein Häftling am Montag vor einem Geschworenengericht in St. Pölten verantworten, weil ihm versuchte Anstiftung zum Mord zur Last gelegt wird. Der 60-Jährige wollte offenbar zwei Personen umbringen lassen, die er für seine Verurteilung verantwortlich machen soll.