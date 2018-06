Wallach aus dem Burgenland ist erstes Pferd für Wiener Reiterstaffel

Ein Pferd für die Reiterstaffel wurde gefunden. - © pixabay.com (Sujet)

Die in Wien geplante Reiterstaffel hat ihren ersten tierischen Mitarbeiter: Ein siebenjähriger Wallach aus dem Burgenland wurde nach bestandener Untersuchung um 8.000 Euro erworben. Weitere Kollegen will man nun bei Züchtern in Österreich, Deutschland und Ungarn finden.