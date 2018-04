Wachauer Marillenblüte in voller Pracht erleben

Die Wachaublüte, das Highlight in der Marillensaison. - © Niederösterreich-Werbung Andreas Hofer

In der Weltkulturregion Wachau platzen nun endlich die ersten Knospen der Marillenbäume auf. Vergangene Woche wurde die Vollblüte erwartet, in der die Marillenbäume die Region in zarte rosa-weiße Pastellfarben tauchen.