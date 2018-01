Vizekanzler H.C. Strache will Flüchtlinge in Wiener Kasernen unterbringen

“Es wird zu überlegen sein, in welchen Kasernen gibt es eine optimierte Nutzung und welche Kasernen sind heute nicht ausgelastet”, meinte der Vizekanzler Heinz-Christian Strache im “Wien heute”-Interview am Donnerstag.

Wiener Kasernen als Flüchtlingsunterkünfte und Ausgangssperre

Auch eine Art Ausgangssperre für Flüchtlinge hält Strache für denkbar. “Es ist ja bereits in der Vergangenheit darüber diskutiert worden, ob es nicht so sein soll, dass ab einer gewissen Abendzeit alle wieder in der Kaserne zu sein haben. Es braucht Ordnung, so lange es ein offenes Asylverfahren gibt.”