Vienna Vikings sichern sich AFL-Halbfinalplatz

Die Ljubljana Silverhawks, Graz Giants, Danube Dragons und Rangers Mödling kämpfen am 15. Juli in zwei Wild-Card-Spielen um die zwei weiteren Plätze für das Halbfinale am 22./23. Juli.

Ergebnisse der Austrian Football League (AFL/9. Woche) vom Samstag: Projekt Spielberg Graz Giants – Dacia Vienna Vikings 7:27, Swarco Raiders Tirol – Danube Dragons 45:19, Steelsharks Traun – AFC Rangers Mödling 5:56. Tabelle: Vienna Vikings 8 Siege/1 Niederlage vor Raiders Tirol 8/1, Ljubljana Silverhawks 5/3, Graz Giants 5/4, Danube Dragons 4/5, Rangers Mödling 4/5, Steelsharks Traun 1/8 und Blue Devils Hohenems 0/8.

(APA/Red)