Vienna night run 2017: Rund 20.000 Läufer gehen in Wien an den Start

Der erste bank vienna night run ist mittlerweile nicht mehr wegzudenken aus der illustren Reihe großer Laufveranstaltungen in Österreich. Am 26. September 2017 findet die nächtliche Umrundung der historischen Wiener Ringstraße bereits zum elften Mal in Folge statt. Das schönste barrierefreie Lauf-Highlight des Herbsts setzt jedes Jahr ein Zeichen für das gelebte Miteinander und die Überwindung von gesellschaftlichen Barrieren. Tausende LäuferInnen und Nordic WalkerInnen haben sich auch heuer wieder für die gemeinsame nächtliche Runde um den Ring angemeldet.

20.000 Läufer beim vienna night run erwartet

„Wie bei allen unseren Laufveranstaltungen steht auch beim erste bank vienna night run das sportliche Miteinander im Vordergrund. Seit elf Jahren setzen wir mit der verkehrsfreien fünf Kilometer Runde um den Ring, gemeinsam mit zahlreichen Hobby- und Profisportlern mit und ohne Behinderung, ein wichtiges Zeichen. Auch 2017 möchten wir an die langjährige Erfolgsgeschichte des erste bank vienna night runs anknüpfen“, freut sich Initiator und msm sportmedia marketing Geschäftsführer Hannes Menitz.

Gestartet wird heuer wieder bei der Universität Wien auf der Ringstraße. Der Zieleinlauf befindet sich beim Parlament. Auf dem Platz neben dem Burgring werden zahlreiche Gastronomiestände die wohl verdiente Stärkung für LäuferInnen und BesucherInnen bieten. Rund um die Strecke werden verschiedene Showtanzgruppen und DJs für die passende musikalische Untermalung der nächtlichen Ringrunde sorgen.

Hardfacts erste bank vienna night run 2017

11. erste bank vienna night run

Datum: Dienstag 26. September 2017

Start: um 19:50 Uhr Universität Wien

Ziel: Dr.-Karl-Renner-Ring/Parlament