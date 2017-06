VHS Sommerakademien in Wien: Acht Wochen Sommerprogramm für Kinder

Die verdienten Sommerferien nahen mit großen Schritten und viele Eltern stehen alljährlich vor der Frage der Kinderbetreuung während der freien Zeit. Die Wiener Volkshochschulen bieten seit 2010 in Kooperation mit den Wiener Kinderfreunden acht Sommerprogramme in ganz Wien an, an denen Schulkinder von Montag bis Freitag von 09.00 bis 16.00 Uhr nicht nur gut betreut, sondern auch wunderbar unterhalten und gefördert werden.

Acht VHS Sommerakademien bieten vielfältiges Programm für Kinder

In jeder Ferienwoche gibt es einen anderen Themenschwerpunkt, dem sich die Kinder eine Woche lang intensiv widmen können: Spiel, Wissenschaft, Kultur, Kulinarik und Kreativität – im Vordergrund der Sommerakademien steht der Spaß und die Möglichkeit individuelle Interessen zu entdecken und zu fördern. Vom kreativen Schaffen mit Ausstellung in der Kunst VHS, über individuelles Designen, Gestalten und Anfertigen von Kleidungsstücken, einem Journalismus-Workshop, bis hin zur Theaterwoche mit Aufführung, der Gestaltung eines eigenen Rezeptbuchs mit Forschungslabor und der Erkundung der Unterwasserwelt – die Kinder erhalten spannende und wertvolle Eindrücke, mit denen Abenteuerlust und Wissensdurst gleichermaßen gestillt werden.

Am Ende jeder Sommerakademie gibt es ein Abschlussevent, bei dem Kinder ihren Familien und Freunden ihre neuen Fertigkeiten präsentieren können.

Details zu den VHS Sommerakademien:

Programm: jeweils Montag bis Freitag von 9-16 Uhr, Betreuung von 8-17 Uhr

jeweils Montag bis Freitag von 9-16 Uhr, Betreuung von 8-17 Uhr Preis pro Woche: 209 Euro inkl. Mittagessen, Jause, Betreuung, Programm, pädagogisches Material

209 Euro inkl. Mittagessen, Jause, Betreuung, Programm, pädagogisches Material Anmeldung: www.wien.kinderfreunde.at, Telefon: 01/401 25-60, kinderurlaub@wien.kinderfreunde.at

>> Weitere Infos und die acht Sommerakademien im Detail finden Sie auf www.vhs.at/kindersommerakademie