Vergewaltigungsversuch am Donauinselfest in Wien: Verdächtiger verhaftet

Wie die Sprecherin des Wiener Landesgerichts für Strafsachen, Christina Salzborn, am Mittwoch berichtete, wurde der 18-jährige Afghane am Mittwoch aufgrund eines Haftbefehls verhaftet. Er soll am Samstagabend am Wiener Donauinselfest versucht haben eine 21 jahre alte Frau zu vergewaltigen.

Vergewaltigungsversuch am Donauinselfest 2017

Die Frau wurde im Publikumsbereich vor der Kronehitbühne am Wiener Donauinselfest von einer Gruppe männlicher Jugendlicher eingekreist und an ihren Brüsten und im Intimbereich berührt. Das Opfer konnte sich befreien und flüchtete in Richtung Treppelweg. Dort wurde sie von dem Verdächtigen in ein Gebüsch gezerrt. Polizisten bemerkten den Vorfall und nahmen den Mann vorläufig fest, die Staatsanwaltschaft verfügte nach der Einvernahme eine Anzeige auf freiem Fuß.

(APA/Red)