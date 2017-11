Umfassender Stromausfall legt mehrere Bezirke Wiens lahm

Ein Stromausfall betraf unter anderem den Bezirk Neubau - © Leserreporter Andreas I.

Weitreichendes Strom-Gebrechen in Wien: In mehreren Bezirken Wiens ist seit Mittwoch früh der Strom ausgefallen. Rund 2.000 Haushalte in Mariahilf, Neubau und Josefstadt sind betroffen, sagte die Sprecherin der Wiener Netze Alexandra Melik.