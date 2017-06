Umbau am Johann-Nepomuk-Berger-Platz: Sperre, Umleitungen und Ersatzverkehr

v.l.n.r.: Günter Steinbauer, Peter Lenz und Christian Fidler am Johann-Nepomuk-Berger-Platz - © Wiener Linien/Zinner

Öffi-Fahrer in Ottakring aufgepasst: Der Umbau am Johann-Nepomuk-Berger-Platz hat bereits begonnen. Der Platz wird für die Neugestaltung der Straßenbahnlinien 2 und 44 gesperrt – Umleitungen und Ersatzverkehr sind ab 3. Juli in kraft.