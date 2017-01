Trotz Debatte: Keine Befreiung vom Schwimmunterricht für Muslima

Schwimmunterricht: Hierzulande keine Befreiung für Muslima - © dpa (Sujet)

Auch wenn das Thema immer wieder für Diskussionen sorgt – in Österreich hat es bisher keinen Fall gegeben, in dem gegen Eltern von Muslima Strafen wegen der Nichtteilnahme am Schwimmunterricht verhängt worden wären.