Tödlicher Unfall im Bezirk Neunkirchen: 16-Jährige starb im Auto ihres Bruders

Die junge Frau starb nach Angaben der Landespolizeidirektion NÖ im Auto ihres Bruders, das in Gerasdorf in der Gemeinde St. Egyden am Steinfeld gegen einen Baum geprallt war. Der verletzte Lenker (19) wurde in das Landesklinikum Wiener Neustadt transportiert.

Bezirk Neunkirchen: Pkw kam von der Straße ab

Polizeiangaben zufolge war der Pkw mit dem jungen Mann am Steuer aus vorerst unbekannter Ursache von der B26 abgekommen. Das Fahrzeug rammte mit der Beifahrerseite einen Baum. Die 16-Jährige erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Das Auto war nach dem Anprall im Straßengraben gelandet. Der völlig deformierte Pkw wurde von der Feuerwehr mittels Seilwinde geborgen, berichtete das Bezirkskommando. Die Unfallursache war vorerst unbekannt und den Angaben zufolge Gegenstand von Ermittlungen der Polizei.

(apa/red)