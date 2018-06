Terrorverdacht: 15-Jährige Niederösterreicherin in U-Haft

Die 15-jährige Niederösterreicherin sitzt seit einem Monat in Untersuchungshaft. - © APA (Sujet)

Seit rund einem Monat sitzt eine 15-jährige Schülerin aus dem niederösterreichischen Mostviertel in Untersuchungshaft, bestätigt Karl Fischer von der Staatsanwaltschaft St. Pölten einen entsprechenden Medienbericht vom Wochenende. In Internet-Chats soll das Mädchen mit kosovarischen Wurzeln mit dem “Islamischen Staat” (IS) sympathisiert und sich für die Durchführung eines Giftanschlags interessiert haben.