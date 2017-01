Technoball 2017: Tradition trifft Zukunft im Kursalon Hübner

Der 8. Wiener Technoball steht am Samstag, dem 4. März 2017 ins Haus – und einer ausgelassenen Ballnacht nichts im Wege. Dieses Jahr erwartet die Besucher des Technoballs viel Neues.

Da die Organisatoren Nicolaus und Bernadette Helletzgruber sowie Johannes Kriegs-Au viel Wert auf die Fusion von „Altem und Neuem“ legen, werden dieses Jahr einzigartige Erlebniswelten auf verschiedenen Floors geschaffen.

Gleich bei Betreten des Eingangsbereichs, werden die Gäste auf eine Zeitreise durch die verschiedenen Ballepochen entführt. Im Festsaal wird in pompöser Theateratmosphäre zu elektronischen Beats gerockt.

Die Macher von „Techno Sonntag“ werden den Eristoff Tracks Floor in ein gemütliches Berliner Wohnzimmer verwandeln. Die dort ansässige und gleichnamige Tattoo Corner von Betty Applepie wird den Technoball Style der Gäste perfektionieren.

Top-Sound und Kunst beim Wiener Technoball

Wer es gerne minimalistischer mag, ist am Techno Floor genau richtig. Dort geht es rein um die Musik. In Punkto Sound kann man sich am Technoball eine eigene Meinung über die neuesten Soundsysteme am Markt machen. Mastermind Wolfgang Sauter definiert mit dem neuesten QX-Serie Soundsystem des führenden Herstellers Lambda Labs neue Maßstäbe. Zum Vergleich schallt Euch am Techno Floor eine Function One Anlage entgegen und im Festsaal AIcons.

Im Rahmen von „Kunst am Ball“ präsentieren österreichische Künstler der Moderne ihre Werke und Installationen. Im obenliegenden Prunksaal kann jeder sein Glück im Raiffeisen Casino versuchen und Getränkegutscheine und andere coole Goodies gewinnen. Für alle Verliebten, die sich „sicher“ sind, steht die Las Vegas „Wedding Chapel“ bereit.

Highlight beim Ball im Kursalon Hübner: Das Techno-Dinner

Wer sein Styling auffrischen möchte oder gar gänzlich professionelle Hilfe beim Aufputzen benötigt, ist im Zwischenstock richtig. Mit Hair Styling von B-Lounge und Make-up von Shiseido sind unsere Gäste in besten Händen. Alle die sich beim Tanzen schon verausgabt haben, können sich bei den Massagegirls von Treatwell verwöhnen lassen, um nach dem Ball noch auf der „Secret Afterhour“ dabei zu sein.Von 19:30 – 22:30 Uhr findet das Techno-Dinner statt, wo VIPs, Künstler, Partner, Sponsoren und alle Gäste mit einem Techno-Dinner Ticket sich im Prunk Saal mit kulinarischen Spezialitäten von NENI verwöhnen lassen, bevor sie sich gestärkt auf die Tanzfläche schwingen. Details zum Techno-Dinner sind auf der Website www.technoball.at zu finden. Als Highlight dürfen wir uns auf Österreichs erfolgreichsten Entertainer und Sänger Louie Austen freuen, der uns mit seinen Welthits ordentlich einheizen wird.

Wenn sich die Gäste am Ende des Ballabends auf den Heimweg machen, erwartet sie eine noble Ballspende von Shiseido. VIP Gäste dürfen sich über eine exklusive Damenspende von Swarovski freuen.

Hardfacts zum 8. Technoball in Wien

Samstag, 4. März 2017

Kursalon Hübner, Johannesgasse 33, 1010 Wien

“Alles Techno …”

Techno-Dinner: 19:30 Uhr

Ball-Beginn: 21:00 Uhr

Ende: 06:00 Uhr

Musik: diverse elektronische Musik

Räumlichkeiten: 4 Festsäle, 1 Raucherfestzelt, 1 Ballrestaurant, 1 Raucherterrasse

Dresscode:

Ballkleid, Frack, Cocktailkleid, Smoking und Anzug, aber auch auch Tracht, Dirndl und Uniform bis hin zum Phantasiekostüm oder eine gute Mischung – alles herzlich willkommen

Ticketpreise

Early Bird: Euro 49,- ausverkauft

Early Bird Raiffeisen Kunden: Euro 45,- ausverkauft

VVK: Euro 59,-

VVK Raiffeisen Kunden: Euro 53,-

Studententicket: Euro 38,-

Studententicket Raiffeisen Kunden: Euro 35,-

Abendkassa: Euro 65,-

Late Night Ticket ab 02:30 Uhr Euro 25,-

Techno Dinner: Euro 89,- (nur in Verbindung mit einer gültigen Eintrittskarte gültig)

Mehr zum Technoball und die Möglichkeiten zum Ticketkauf finden Sie hier, nähere Infos auch auf der Facebook-Seite zum Event. Tickets sind weiters erhältlich in allen Raiffeisenbanken sowie bei Neni am Naschmarkt.

